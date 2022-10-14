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День захисників і захисниць України: кращі привітання у віршах, прозі та листівках

Фото: привітання з Днем захисників і захисниць України 14 жовтня (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Володимир Костирін

14 жовтня у День захисників і захисниць України - що припадає на свято Покрова Пресвятої Богородиці та День козацтва - українці вітають наших воїнів, героїв і патріотів, які мужньо відбивають ворожі навали та відстоюють суверенітет держави, оберігають батьківщину від окупантів.

У цю святкову дату вшановують славних українських захисників та захисниць, їхній героїзм та подвиги - з давніх-давен і сьогодні.

Привітати хоробрих воїнів у День захисників та захисниць України допоможе добірка найкращих привітань у віршах та прозі, СМС та листівках - у матеріалі Styler нижче.

Вітання з Днем захисника та захисниць України 14 жовтня

***

Україна - могутня країна,
Та потрібна і їй охорона,
Щоби мова цвіла солов'їна,
Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам
За безхмарне небо над нами.
Ми бажаєм, щоб сизим рокам
Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,
Хай все буде, як ви би хотіли.
Довге буде життя, як коса,
Що раніше дівчата носили.

***

***

З Днем захисника тебе!
Небо завжди голубе,
Буде хай над головою
І красою степовою
Любувався, щоб завжди
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!

***

Схиляємось перед вашою мужністю. Впевнені, що завдяки таким героям, як ви, на нас точно чекає Перемога. З Днем захисників та захисниць України! Слава Україні!

***

***

Джерельний тихий спів води,
Безкрайнії степів простори,
І смерекові ліси,
Широкі плаї, круті гори!

Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу,
І дідуся з веселим внуком!

За бескиди й дніпровські схилах,
За наш пісенний славний рід,
За пломінь в косах у калини,
І за чумацький небозвід!

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки —
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!

***

Сьогодні вітаємо усіх військовослужбовців України. Ви - наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

***

***

З Днем захисника держави
Будемо тебе вітати!
Щоб пізнав на смак ти славу,
Ми хотіли б побажати.

Позитивного настрою
І великих перемог!
Не здавайся ти без бою,
Хай тобі поможе Бог!

***

Щиро хочу привітати вас із Днем захисника і захисниць України. Це свято увібрало в себе багаті та славетні козацькі традиції, що уособлює мужність та героїзм захисників та визволителів рідної землі протягом усієї багатовікової української історії. У цей світлий день бажаю щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпної енергії та миру!

***

***

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Hащадку славних віків

***

Вітаю тебе з 14 жовтня - Днем захисника України. Бажаю тобі сили і твердості духу, енергії й оптимізму, добробуту і спокою. Нехай життя буде наповнене приємними і позитивними емоціями, і щоб у ньому ніколи не знаходилося час горя і війні.

***

***

Дозвольте привітати вас зі святом мужності та патріотизму, святом історії та добра - Днем захисників і захисниць України. Це свято всіх, хто любить та захищає свою батьківщину. Це - свято України. Нехай ваш будинок буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить лише задоволення!

***

З мужнім днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім'я і воля.

***

***

Дорогі наші герої, вітаю вас із Днем захисника та захисниць! Бажаю вам ніколи не бачити війни та горя. Нехай ваш життєвий шлях буде спокійним, впевненим і процвітаючим, а поруч завжди йдуть рідні та близькі люди.

***

Спокій наших будинків, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

***

***

Раніше повідомлялося, що у київському ботсаду висадили Алею захисників та захисниць України.

Нагадаємо також, що Укрпошта 14 жовтня - у День захисників та захисниць України - випустить нові марки, які присвячені різним видам військ.

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