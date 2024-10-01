День захисників і захисниць України 2024: як красиво привітати своїми словами

День захисників і захисниць України - це важливе свято, яке відзначає мужність і героїзм тих, хто боронить нашу країну. Цей день символізує визнання внеску всіх захисників, які стоять на варті свободи та незалежності українського народу.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список привітань до Дня захисників і захисниць України, які точно сподобаються всім.
День захисників і захисниць України - це свято, яке відзначає мужність і героїзм людей, які стоять на захисті нашої країни. Указом президента України Петра Порошенка свято було затверджене 14 жовтня 2014 року як День захисника України, а з 2015 року стало державним святом та офіційним вихідним.
У 2021 році президент Володимир Зеленський підписав Закон, що змінив назву свята на "День захисників і захисниць України", відзначаючи внесок як чоловіків, так і жінок у справу захисту батьківщини. Спочатку свято святкували 14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці та українського козацтва, однак у 2023 році його перенесли на 1 жовтня через перехід Православної церкви України та УГКЦ на новий календар.
Це свято є важливим нагадуванням про цінність миру і безпеки в нашій державі та вшановує тих, хто ризикує своїм життям заради благополуччя України.
Щирі вітання до Дня козацтва 2024 (листівки: forkids.org.ua)
Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Твоя сміливість і відвага надихають нас усіх. Бажаю тобі завжди мати міцний дух, здоров'я та незламну віру у перемогу. Нехай кожен день приносить нові можливості для здобутків і радості!
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Щиро вітаю з великим святом! Твоя готовність стояти на захисті нашої Батьківщини заслуговує на велику повагу. Бажаю тобі міцного здоров'я, успішних звершень та миру в серці. Нехай твоя сила і мужність завжди ведуть до перемоги!
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З нагоди Дня захисників і захисниць України хочу побажати тобі стійкості та мужності в будь-якій ситуації. Нехай твоє серце буде сповнене патріотизму, а твоя віра у краще завжди надихає. Мирного неба і благополуччя тобі та твоїм близьким!
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Вітаю зі святом, яке об’єднує всіх, хто бореться за свободу! Бажаю тобі сили духу та незламності в боротьбі. Нехай удача завжди буде на твоєму боці, а любов і підтримка рідних додають енергії для нових досягнень.
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Дорогий захиснику! У цей особливий день хочу побажати тобі невичерпної енергії, здоров'я та щастя. Нехай кожен день буде сповнений позитивом, а всі труднощі легко долаються. Дякую за твою службу і бажаю миру над головою!
Як красиво привітати з Днем захисників і захисниць України (листівки: forkids.org.ua)
Наснаги, сили та любові,
Вам до життя та до “лихої” долі,
За те що ворог не дійшов до нашого порогу,
Добра вам,щастя,всесторонніх перемог,
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!
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Ми славу співаєм
Героям країни,
Воїнам світла -
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати -
Низький вам уклін,
І велика подяка!
Красиві привітання з Днем захисників і захисниць України (листівки: forkids.org.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "For Kids", "Ерудит".