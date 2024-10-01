День защитников и защитниц Украины 2024: как красиво поздравить своими словами

История праздника

День защитников и защитниц Украины - это праздник, отмечающий мужество и героизм людей, стоящих на защите нашей страны. Указом президента Украины Петра Порошенко праздник был утвержден 14 октября 2014 как День защитника Украины, а с 2015 года стал государственным праздником и официальным выходным.

В 2021 году президент Владимир Зеленский подписал Закон, изменивший название праздника на "День защитников и защитниц Украины", отмечая вклад как мужчин, так и женщин в дело защиты родины. Сначала праздник праздновали 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы и украинского казачества, однако в 2023 году его перенесли на 1 октября из-за перехода Православной церкви Украины и УГКЦ на новый календарь.

Этот праздник является важным напоминанием о ценности мира и безопасности в нашем государстве и чествует тех, кто рискует своей жизнью ради благополучия Украины.

Искренние поздравления ко Дню казачества 2024 (открытки: forkids.org.ua)

Поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины своими словами

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Твоя смелость и отвага вдохновляют всех нас. Желаю тебе всегда иметь крепкий дух, здоровье и несгибаемую веру в победу. Пусть каждый день приносит новые возможности для достижений и радости!

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Поздравляю с большим праздником! Твоя готовность стоять на защите нашей Родины заслуживает большого уважения. Желаю тебе крепкого здоровья, успешных свершений и мира в сердце. Пусть твоя сила и мужество всегда ведут к победе!

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По случаю Дня защитников и защитниц Украины хочу пожелать тебе стойкости и мужества в любой ситуации. Пусть твое сердце будет полон патриотизма, а твоя вера в лучшее всегда вдохновляет. Мирного неба и благополучия тебе и твоим близким!

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Поздравляю с праздником, объединяющим всех, кто борется за свободу! Желаю тебе силы духа и несокрушимости в борьбе. Пусть удача будет всегда на твоей стороне, а любовь и поддержка родных добавляют энергии для новых достижений.

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Дорогой защитник! В этот особый день хочу пожелать тебе неистощимой энергии, здоровья и счастья. Пусть каждый день будет полон позитива, а все трудности легко преодолеваются. Спасибо за твою службу и желаю мира над головой!

Как красиво поздравить с Днем защитников и защитниц Украины (открытки: forkids.org.ua)

Стихи ко Дню защитников и защитниц Украины

Наснаги, сили та любові,

Вам до життя та до “лихої” долі,

За те що ворог не дійшов до нашого порогу,

Добра вам,щастя,всесторонніх перемог,

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!

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Ми славу співаєм

Героям країни,

Воїнам світла -

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати -

Низький вам уклін,

І велика подяка!

Красивые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины (открытки: forkids.org.ua)