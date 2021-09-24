День воспитателя 2021 в Украине: когда отмечаем и какие есть традиции

Впервые день воспитателя в Украине отметили в 2011 году. Кабинетом министров Украины была утверждена дата праздника в постановлении №629 "Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития дошкольного образования".

Ранее воспитателей и других работников дошкольных учреждений поздравляли в один день с учителями – в первое воскресенье октября, но теперь у них есть свой профессиональный праздник. Стоит отметить, что во многих дошкольных учреждениях Украины День воспитателя отмечают в последнее воскресенье сентября.

Традиции Дня воспитателя

В День воспитателя в детских садах проходят праздничные мероприятия и поздравления получает все сотрудники – воспитатели, няни, преподаватели музыки, заведующие, повара, охранники, завхозы, секретари и работники по обслуживанию помещений.

Также проходят различные конференции, семинары и мероприятия, де воспитатели могут поделиться своим опытом. На государственном уровне особенных мероприятий не проводят.

Родители и дети поздравляют работников детских садиков на свое усмотрение. Это может быть сладкое, цветы. Дети рисуют праздничные открытки или готовят песенки, танцы или стихотворения.