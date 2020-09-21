День воспитателя 2020: главные традиции и когда поздравлять педагогов

День воспитателя и всех дошкольных работников традиционно отмечается 27 сентября. Эта дата является фиксированной, а праздник относительно молодой - его утвердили меньше десяти лет назад.

Поскольку в этом году праздник выпадает на воскресенье, то любимых педагогов и других работников садика можно будет поздравлять в пятницу. Это не день рождения, поэтому можно и заранее.

Дата основана в 2011 году постановлением Кабинета Министров Украины от 13.04.2011 № 629 "Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития дошкольного образования на период до 2017 года". Если раньше работников дошкольных учреждений поздравляли на День учителя, который выпадает на начало октября, то теперь у них есть свой профессиональный праздник.

Традиции праздника Дня воспитателя

Определенных традиций для этого дня нет, но по случаю праздника для работников дошкольных учреждений нередко устраиваются конференции, семинары, где они принимают поздравления и делятся опытом. Правда, в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Родители, если считают нужным, могут поздравить с праздником воспитателей, которым они доверяют своих деток. Но стоит помнить, что этот день касается не только педагогического персонала, но и технического. К последним относятся помощники воспитателей (няни), повара, кастеляны, завхозы, работники по обслуживанию помещений, деловоды, повара, помощники поваров и кладовщики, дворники. Им тоже стоит сказать несколько теплых слов за то, что обеспечивают нашим деткам комфортное нахождение в садике.

Ранее мы писали, сколько будем отдыхать в октябре. Этот месяц богат событиями, такими как День учителя, День защитника Украины и Хэллоуин. В середине месяца украинцы получат дополнительный выходной.