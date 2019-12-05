День Вооруженных сил Украины: интересные факты о празднике

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря с 1993 года, а дата празднования была выбрана не случайно и приурочена к дню принятия в 1991-м законов "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины", и в зале Верховной Рады был зачитан текст Военной присяги.

Не смотря на то, что праздник является государственным, дополнительный выходной для него в календаре не выделяют.

День ВСУ отмечают 6 декабря (Фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

День Вооруженных сил Украины - кого поздравляют в этот праздник

6 декабря украинцы поздравляют военнослужащих всех видов войск в составе ВСУ: Сухопутных, Воздушных, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций (были образованы в 2015 году на фоне российской военной агрессии против Укаины, продолжающейся с весны 2014 года на Донбассе и в Крыму).

Также в состав ВСУ входят такие подразделы, как войска территориальной обороны, военная служба правопорядка, медицинская служба, капелланство, юридическая служба и социально-психологическая служба.

Фото: Эмблема Вооруженных Сил Украины

Весной 2014-го украинские войска были приведены в полную боевую готовность, в марте была объявлена мобилизация, а на территориях Донецкой и Луганской областей началась антитеррористическая операция (АТО). Огромную помощь ВСУ оказывали добровольческие батальоны и волонтеры, так как армия оказалась неподготовленной к агрессивным военным действиям со стороны РФ.

События показали острую необходимость укрепления обороноспособности нашей страны и проведения реформ, и этот год стал переломным в истории украинской армии. На протяжении 2015 года ВСУ возобновили свою боеспособность, приобрели опыт, был существенно увеличен парк военной техники.

Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях о вступлении в НАТО.

День Вооруженных сил Украины - история создания армии

В 1991 году, с обретением независимости в нашей стране была утверждена Концепция обороны и создания вооруженных сил, согласно которой в будущем наша страна должна была стать военно-нейтральной, внеблоковой и безъядерной. Тогда и началось формирование новой национальной армии, а спустя 2 года у военных появился собственный профессиональный праздник - День Вооруженных сил Украины.

День ВСУ отмечают 6 декабря (Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua)

Впрочем, первые попытки создания военных формирований для защиты украинского народа были сделаны еще в начале XX века.

Так, в годы Первой мировой войны действовали легионы Украинских сечевых стрельцов (УСС), которые включали активистов нескольких организаций Галичины (Сокіл, Січ, Пласт). В 1917 году была создана армия Украинской Народной Республики. После падения Российской Империи на украинских землях действовали военные огранизации Вольного казачества, УПА Нестора Махно, Украинская Галицкая армия и Красное казачество, которое после создания СССР вошло в ряды Красной армии. После развала Советского Союза украинская армия была одной из сильнейших в Европе, а численность военного состава составляла 980 тысяч человек.

День ВСУ отмечают 6 декабря (Фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Современная армия Украины прошла длительный путь развития, включающий этапы оптимизации, сокращения военного состава, расформирования территориальных управлений. Несмотря на сложности становления ВСУ, наши войска успешно принимали участие в международных миротворческих операциях на Балканском полуострове, в Ираке.

В День Вооруженных сил Украины 6 декабря проходят различные торжественные мероприятия с чествованием мужества и героизма наших военных.