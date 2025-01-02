День виправлення помилок. Що обіцяє астрологічний прогноз на четвер, 2 січня

Прогноз астропогоди на 2 січня

"Можливі ситуації вибору між добром і злом. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість. Негативна енергія, проявлена цього дня, може призвести до поганих наслідків", - попередила Соловйова.

"Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість", - додала вона.

Цей день варто присвячений родині, місцю проживання. Також настає вдалий період для каяття, пробачення, виправлення помилок. Добре виконувати чиїсь прохання.

"Рекомендовані піст, утримання, прогулянки на природі, зокрема - у лісі. Добре займатись домашніми справами або відпочити у родинному колі",, - зазначила астролог.

Гороскоп на 2 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

2 січня - день Юпітера, планети великого щастя, широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде перебуватиме в Близнюках️.

Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак таке положення може стати вдалим для тих, чию діяльність повʼязано з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Окрім цього, до 4 лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним.

"У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - нагадала Соловйова.

І це ще не все. З 06:53, 2 січня, до 05:23, 3 січня, Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, буде у королівському градусі Водолія️.

Цей градус у Водолії символізує силу волі, незламний дух, твердість характеру. Такі риси дозволяють долати навіть найскладніші перепони та досягати будь-якої наміченої мети.

"Градус забезпечує "місце під Сонцем", дарує владу, розвинену інтуїцію, славу, довге життя, високе становище у суспільстві, могутність, успіх у починаннях, зокрема авантюрних. Він король становища – всі йому повинні служити", - розповіла Соловйова.

Окрім цього, градус дарує безліч покровителів і вірних друзів. Він робить людей справжніми щасливчиками у коханні. А ще - дарує унікальні здібності, багатий творчий дар, містичне прозріння, розкриття таємниць буття.