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День весняного рівнодення 2024: що треба знати про цей день

Вівторок 19 березня 2024 20:15
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День весняного рівнодення 2024: що треба знати про цей день День весняного рівнодення (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

День весняного рівнодення цього року прийде незвично рано - 20 березня. Однією з причин вчені називають 29 лютого, що додається кожні 4 роки, аби використати накопичені додаткові 6 годин. Наступні три роки момент рівнодення щоразу наставатиме на 6 годин пізніше.

Коли настане весняне рівнодення та що треба знати про цей день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: DayToday, Календар дат, Universe.

Коли прийде весняне рівнодення

Цього року весняне рівнодення настане 20 березня о 5:06 за київським часом. Заведено вважати, що у цей день світловий день стає рівним ночі, хоча насправді це не зовсім так.

Час цієї події визначається як момент проходження центру сонячного диска через точку весняного рівнодення, де екліптика перетинається з небесним екватором. Для астрономів ця точка має дуже важливе значення: вона є "нульовим пунктом" найважливішої системи небесних координат.

Весняне рівнодення не має фіксованої дати (через різницю між календарним і астрономічним роком) і щороку може зсуватися на декілька годин. Залежно від року воно може бути 19, 20 або 21 березня.

20 березня Сонце зійде точно на сході й зайде точно на заході, і рівно 12 годин воно перебуватиме над горизонтом, згодом 12 - під горизонтом.

Починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року за півкулями - у Південній настане астрономічна осінь, а в Північній - астрономічна весна, яка триватиме до літнього сонцестояння. Світловий день почне збільшуватися, а ніч - зменшуватися.

Традиції на весняне рівнодення

У народі цей день називають Сонцеворот. Саме від весняного рівнодення починається справжня весна - тане сніг, набухають бруньки, птахи повертаються з півдня. Одна з традицій - цього дня печуть печиво або булочки у вигляді птахів-жайворонків.

Булочки дарують дітям, щоб вони своє радістю зазивали весну. Крихти потрібно було розвіяти над полем, щоб був врожайний рік.

Молоді дівчата на рівнодення співали особливі пісні - веснянки, чоловіки розпалювали багаття - щоб стрибати через нього.

Що потрібно зробити в день весняного рівнодення

  • В такий день у хатах роблять прибирання та викидають увесь мотлох.
  • Приносять додому вербу, щоб вона розпустилася, а потім "вимітають" нею з дома все старе та негативне.
  • Гілочкою верби можна легенько постукати хвору людину - щоб вона швидше одужала.
  • Варто в цей день обов'язково помиритися з тим, з ким були у сварці
  • Закоханим варто в цей день побути разом - щоб почуття довго не згасали
  • Щоб позбутися дурних думок та тривог, слід записати все на папері, потім його спалити, а попіл розвіяти за вітром.
  • На рівнодення запалюють свічку й обходять усі кімнати в будинку - чиста вогняна енергія захистить простір від негативної енергетики.
  • У булочки ховають спеціальні "начинки": монетку - до достатку, вишеньку - до кохання, горошинку перцю - до труднощів.
  • На рівнодення завжди сняться віщі сни
  • На день весняного рівнодення можна скласти плани на рік вперед і ретельно записати свої цілі та бажання - так, начебто вони вже почали відбуватися

Що робити на рівнодення не можна

  • Головна заборона - негативні емоції. День потрібно провести в гармонії з собою та оточуючими.
  • Не можна сваритися, лаятися, з'ясовувати стосунки
  • Ввечері не можна виходити на вулицю без свічки або ліхтарика. Світло має захистити людину від темних сил
  • Весняне рівнодення не можна зустрічати у брудному домі, у безладді.
  • Не можна ображати людей, тварин, дітей, старих, бідних
  • Не можна відкладати гроші на чорний день, позичати, давати у борг
  • Не рекомендується садити вербу - це може спричинити неприємності.
  • Крім того, в день весняного сонцестояння потрібно раніше лягти спати, інакше не уникнути неприємностей.

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