День весеннего равноденствия 2019: что категорически запрещено делать

Главные запреты в день весеннего равноденствия 20 марта

День весеннего равноденствия знаменует приход настоящей весны. Погода становится теплее, продолжительность светового дня увеличивается, а природа оживает после зимы.

В 2019 году день весеннего равноденствия наступит в 23:58 20 марта. Солнце перейдет из южного полушария в северное, а длительность дня и ночи сравняется.

Этому астрономическому явлению издавна приписывали магические свойства и сильную энергетику. Люди соблюдали особые запреты и верили в приметы.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Главный запрет на весеннее равноденствие - негативные эмоции. День нужно провести в гармонии с собой и окружающими.

В день весеннего равноденствия нельзя выходить на улицу с наступлением вечера без свечи, фонарика. По поверью, это защитит человека от темных сил - коварных перед своим окончательным поражением силам света.

Весеннее равноденствие нельзя встречать в беспорядке. Чтобы в доме весь год был уют и достаток, 20 марта нужно сделать уборку и избавиться от ненужных вещей.

В день весеннего равноденствия нельзя ссориться и обижаться (фото: pixabay.com)

Как провести день весеннего равноденствия: главные традиции

Во время весеннего равноденствия славянские народы отмечали праздник Жаворонки. Одной из его главных традиций была выпечка булочек "куликов" в форме птичек - они символизировали наступление тепла.

По примете, булочки нужно дарить детям, чтобы они своей радостью зазывали весну. Если крошки развеять над полем - год будет урожайным.

Чтобы весь год быть здоровым, на рассвете дня равноденствия нужно облиться холодной водой.

День весеннего равноденствия означает наступление теплой погоды (фото: pixabay.com)

На весеннее равноденствие обойдите все комнаты в доме с горящей свечой - чистая огненная стихия защитит пространство от негативной энергетики.

Чтобы избавиться от тревог, следует записать все плохие мысли и переживания на бумаге, а затем сжечь и развеять пепел по ветру.

По гаданию на булочках "куликах" в день весеннего равноденствия можно узнать о своем будущем. Для этого нужно приготовить специальную начинку: монетка - к достатку; вишенка - к любви; горошинка перца - к трудностям и т.д.

Приметы в день весеннего равноденствия

Мороз на равноденствие означает, что настоящее тепло придет только через 40 дней.

Кто увидит жаворонка в небе в день равноденствия, будет счастливым весь год.

Птицы прилетают стаями в этот день - к хорошему урожаю зерновых.

Ветер быстро гонит облака по небу - следующая осень будет теплой.

На равноденствие весной снятся вещие сны.

Сны в день равноденствия могут исполниться (фото: pixabay.com)

Кстати, день весеннего равноденствия приходится на период Великого пасхального поста, во время которого соблюдаются строгие запреты в питании и образе жизни.

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