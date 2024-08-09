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День Венериного щастя. Астролог дала прогноз на 9 серпня і назвала колір, який врятує від проблем

П'ятниця 09 серпня 2024 08:25
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День Венериного щастя. Астролог дала прогноз на 9 серпня і назвала колір, який врятує від проблем Астропрогноз на п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

9 серпня особливу увагу варто приділити енергії Венери, яку недарма називають планетою щастя. Деякі плани краще перенести, але є справи, які варто зробити саме цієї п'ятниці.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) склала детальний прогноз на цей день та дала важливі поради.

Прогноз астропогоди на 9 серпня

У п'ятницю на нас чекатиме несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, оформлення розлучень, розриву стосунків.

"Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків з сусідами", - нагадала Соловйова.

Також вона назвала головні поради на цей день:

  • будь-якому незадоволенню зараз не час
  • можливі стоматологічні втручання та відвідування перукарні
  • період усамітнення, прийняття та смиренності, пасивності та споглядання
  • загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром
  • займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих
  • будуть доречними працелюбство та винахідливість, колективні заходи.

Окрім цього, корисними можуть бути дихальні практики, водні процедури, баня, сауна, лікування органів дихання, сеанси ароматерапії.

Гороскоп на тиждень (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на 9 серпня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на п'ятницю

"9 серпня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям", - розповіла Соловйова.

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про:

  • великі фінансові платежі
  • оформлення шлюбу
  • нові знайомства
  • реєстрацію бізнесу
  • коштовні придбання, кредити
  • оновлення власного іміджу та дизайну квартири
  • нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури
  • зловживання незнайомою їжею.

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природною красою.

Також варто знайти час на час прослуховування класичної музики або ж відвідати художній музей, театральну виставу. Корисною буде будь-яка творчість.

"Вітаються романтичні сюрпризи: підготуйте невеличкий подарунок для вашої другої половинки, щоб зробити фінал цього тижня яскравим і по-венеріанські приємним", - додала астролог.

До слова, вже з'явився Таро-гороскоп на 9 серпня.

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