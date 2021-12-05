День великомученицы Екатерины: когда отпразднуем, что нельзя делать и как правильно гадать

Большой православный праздник Великомученицы Екатерины Александрийской ежегодно отмечается 7 декабря. Это один из самых известных "именных" праздников, в народе именуемый Екатерины, Катерины, Катеринин день, который имеет свои особенные традиции.
Что можно и нельзя делать на Катерины, приметы, запреты, обряды и гадания - читайте ниже в нашем материале Styler.
Великомученице принято 7 декабря молиться о взаимной любви, счастливом браке, хороших спутниках жизни, а также о легких родах, если вы в ожидании, здоровых детях. Ведь святую считают защитницей женщин, беременных и невест.
Во время молитвы возле образа святой нужно было зажигать три свечи - чтобы род не оборвался.
В этот день семьи могут собраться за праздничным столом, но блюда должны быть постные, ведь сейчас время Рождественского поста (с 28 ноября по 6 декабря).
А молодые девушки раньше собирались на вечерницы, где гадали на суженого. В доме садили в горшок или ставили в воду веточку вишни, и если она расцветала к Рождеству, это значило скорое замужество. Если на веточке появятся не только цветы, но и набухнут почки, то в скором будущем стоит ждать не только свадьбы, но и пополнения в семье.
Возьмите корочку хлеба, оставленную после ужина, положите ее под подушку и произнесите слова: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". После этого во сне должен привидеться будущий спутник жизни.
Положите в любую крупу золотые, серебряные и железные предметы, что первым вытащите, такой будет достаток у будущего партнера.
Утром 7 декабря налейте в таз воды, зачерпните ее ладонью и умойтесь. Если рябь на поверхности быстро разглаживается, значит скоро произойдет встреча со второй половинкой.
О святая Екатерино, дево и мученице, истинная Христова невесто! Молим тя, яко особливую благодать, ею же предвари тя Жених твой, Сладчайший Иисус, приимшую: якоже посрамивши прельщения мучителя мудростию твоею, пятьдесят витий победила еси, и напоивши их небесным учением к свету истинныя веры наставила еси, тако испроси и нам оную Божию мудрость, да и мы, вся козни адскаго мучителя расторгше, мира же и плоти соблазны презревше, достойни явимся Божественныя славы, и к расширению святыя нашея Православныя веры сосуди достойни соделаемся, и с тобою в небесней скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа со Отцем и Святым Духом восхвалим и прославим во все веки веков. Аминь.
Ранее мы писали, какие самые большие праздники мы будем отмечать в декабре 2021.