День "великого щастя" Юпітера. Що обіцяє астропрогноз на 5 грудня і які кольори принесуть щастя

Прогноз астропогоди на 5 грудня

Цього дня варто відмовитися від нових справ і важливих рішень. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, з’ясування стосунків з сусідами.

Цього дня, зазначила Соловйова, варто врахувати наступне:

можливі відвідування перукарні

не варто голодувати

не варто боятися відповідальності за інших людей

не можна бути в усамітненні.

"Настає час обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань. Треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання. Творчий день, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті", - пояснила астролог.

Усе розпочате у цей день, зазначила Соловйова, повинно отримати свою завершеність. Настає час великих зусиль і колективної праці. Необхідні зібраність і концентрація уваги. Долайте негатив.

Гороскоп на 5 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

5 грудня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. До 4-го лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним", - заявила астролог.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - додала вона.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з :