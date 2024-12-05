День "большого счастья" Юпитера. Что обещает астропрогноз на 5 декабря и какие цвета принесут счастье

Прогноз астропогоды на 5 декабря

В этот день следует отказаться от новых дел и важных решений. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, выяснение отношений с соседями.

В этот день, отметила Соловьева, стоит учесть следующее:

возможны посещения парикмахерской

не стоит голодать

не стоит бояться ответственности за других людей

нельзя быть в уединении.

"Наступает время выбора цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Нужно активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения. Творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни", - объяснила астролог.

Все начатое в этот день, отметила Соловьева, должно получить завершенность. Наступает время больших усилий и коллективного труда. Нужны собранность и концентрация внимания. Преодолейте негатив.

Гороскоп на 5 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

5 декабря - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. И это - самое худшее положение для самой хорошей планеты Солнечной системы.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. До 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным", - заявила астролог.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - добавила она.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с: