День "великого щастя" Юпітера: астролог дала важливі поради на цей четвер

Прогноз астропогоди на 13 березня

"Починає діяти коридор затемнень. Цей четвер - день випробування на міцність. До 17:17 енергія доби сприяє розкриттю джерел знань. Справи несуть повну інформацію про їх завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу. Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи", - розповіла Соловйова.

"Після 17:17 кризовий, стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги. Головна спокуса - відчуття влади над людьми. Не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему. Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну". - також розповіла вона.

За словами астролога, терпіння та миролюбство - основний девіз дня. Не можна піддаватися навіюванню, лінуватися. Завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги.

13 березня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️.

"Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - нагадала астролог.

У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного. Це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора.

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