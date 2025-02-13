День "великого щастя" Юпітера: астролог озвучила важливі поради на цей день

Прогноз астропогоди на 13 лютого

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, коштовних придбань. Кризовий, стресовий для організму період. Не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему. Не потрібно сумувати та впадати у розпач, також не варто піддаватися навіюванню, лінуватися", - радить Соловйова.

Окрім цього, астролог радить утриматися від сексуальних практик. За її словами, самоконтроль ослаблений, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки.

"За швидкоплинною насолодою може прийти розчарування. Головна спокуса - відчуття влади над людьми. Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну. Терпіння та миролюбство - основний девіз дня. Завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги", - радить експерт.



Гороскоп на 13 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

13 лютого - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І, це, нагадала Соловйова, найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

У цей період астролог не радить використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори. Втім, увесь цей час може виявитися вдалим для людей, які займаються літературою та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва", - нагадала астролог.