День "великого щастя" та розкритих таємниць. Астролог озвучила прогноз на четвер, 26 грудня

У четвер, 26 грудня, настане вдалий час для всіх, хто хоче розгадати секрети та таємниці. Втім, не всі справи можуть принести результат, який дійсно влаштує.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала важливі поради на четвер та склала детальний прогноз на цей день.

Прогноз астропогоди на 26 грудня

День може бути не дуже вдалим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

Марс досі ретроградний, а тому не варто планувати на цей день справи, які повʼязано з новими бізнесом або роботою, будівництвом та ремонтом, початком нових тренувань, рішеннями щодо коштовних витрат та сильним навантаженням.

"Не бажано піддаватися тузі та смутку, виявляти впертість. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не завдяки зовнішнім проявам, а шляхом роботи з підсвідомістю та інтуїцією", - розповіла астролог.

"В кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо добре чути. Головна умова для його розуміння - тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті. Уникайте конфліктів з оточуючими: це порушить зв'язок з підсвідомістю, інформацію буде сприйнято некоректно, що ще більше заплутає ситуацію", - додала вона.

У цей день, зазначила Соловйова, нам дається стільки, скільки ми заслуговуємо. Тому займайтеся самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом, господарством, родиною.

Окрім цього, 26 грудня починається Сапхала екадаші. Це 1 день посту, за ведичною традицією він настає на 11 день після Повні, як зазначила астролог, під час індуїстського місяця Пауша (грудень-січень за григоріанським стилем).

"Вважається, що всі, хто дотримуються аскези у цей період, зможуть здобути безмежну славу та перемоги в житті, отримати внутрішній спокій та задоволення. Крім того, у цей день невдача перетворюється на удачу, виконуються бажання та мрії, досягаються всі цілі. Також виконання всіх приписів прирівнюється до відвідування місця сили", - пояснила Соловйова.

Гороскоп на 26 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

26 грудня - день Юпітера, планети «великого щастя», широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він перебуватиме в Близнюках️.

Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, чию діяльність повʼязано з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. І, як нагадала астролог, до 4 лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - радить Соловйова.

Окрім цього, між Юпітером та Сатурном все ще діє складний аспект, який став точним 25 грудня.

Цей період закликає до зниження ділової активності. Також можливі прояви підвищеної конфліктності, підвищується вірогідність прорахунків, збитків, втрати сприятливих можливостей, з’являється необхідність долати труднощі. Краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори.

Астрологічні поради на середу (ілюстрація: freepik.com)

Місяць в Скорпіоні - що це означає

26 грудня, з 10:16 до 12:15, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Скорпіону️.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті", - пояснила астролог.

"У Скорпіоні такий градус вважається символом астрологів, ясновидців, магів, екстрасенсів, езотериків. Він розвиває магічні здібності, зміцнює біополе, збільшує енергетичні сили. Наділяє успіхом, стабільністю, умінням справлятися з будь-якими труднощами", - додала вона.

До того ж, зазначила Соловйова, такий градус символізує переродження, поновлення, регенерацію. Він підвищує амбіції, дає владу та суспільне визнання.

Успіх сприятиме заняттю будь-якими справами, пов'язаними з таємницями, загадками, секретами.