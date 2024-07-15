День Української Державності: що треба знати про свято та як привітати близьких

Значення Дня Української Державності

Свято Української Державності було започатковане президентом Володимиром Зеленським під час урочистих заходів до 30-ї річниці Незалежності України. Перше святкування відбулося 2022 року 28 липня. З переходом на новий церковний календар дата Дня Української Державності змістилася.

Це свято нагадує нам про те, що українське державотворення має більш як тисячолітню традицію, і початок було закладено ще за часів Київської Русі.

Свято Української Державності збігається із Днем хрещення Київської Русі та Днем вшанування пам'яті рівноапостольного Князя Володимира Великого - і в цьому криється великий сенс.

Правління князя Володимира справедливо вважається періодом розквіту Київської Русі, а прийняття християнства у 988 році - вибір на користь європейської цивілізації та розвитку.

День Державності - це нагадування про наш зв'язок із минулими поколіннями українців і про унікальність культури нашої країни.

Ознаки державності включають:

Гарантія права нації на незалежну державу

Наявність органів публічної влади

Збереження державного суверенітету

Існування системи правових норм

Міжнародне визнання держави іншими країнами світу.

Привітання своїми словами

Нехай День української державності стане символом єднання усіх українців навколо спільних цінностей і ідеалів, а мудрість і сила додасть натхнення нашій нації. Бажаю зростання української ідентичності, щоб вона стала міцним фундаментом для подальшого процвітання України!

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Вітаємо всіх українців із головним державним святом - Днем української державності! Нехай патріотична кров тече в жилах, а незламний дух ніколи не згасає!

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Бажаємо кожному українцю успіхів і процвітання, не дивлячись на труднощі та проблеми. Тільки разом, об'єднуючи зусилля на користь України, ми зможемо побудувати міцну європейську державу. З Днем української державності!

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Нехай свято Дня української державності наповнить наше серце гордістю за нашу країну і зміцнить дух співдружності. Зичимо кожному українцю тепла, миру і щасливих досягнень!

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День української державності надає можливість кожному українцю відзначити історію своєї країни, наповнену боротьбою за незалежність, єдність та щасливе життя. Ми цінуємо те, за що віддавали життя наші предки, пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя у цій боротьбі, і будуємо майбутнє, яке хочемо бачити для самих себе. Щиро вітаємо кожного українця з цим святом – з Днем української державності!

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Сьогодні особливий день, коли кожен з нас має згадати історію нашої країни та піднести душу високо відчуттям патріотизму. Нехай День української державності подарує всім нам віру в майбутнє і радість спільного прогресу!

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З нагоди Дня української державності вітаємо кожного українця з цим важливим святом! Нехай наша держава кожного дня стає міцнішою і процвітає на благо всіх її громадян.

Вітання у віршах

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,

Напоєна дощами,

І як веде розмову степ

З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить -

Дніпро до моря лине, -

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

***

Україно моя солов’їна,

Народились ми в твоїх казках,

Твоя мудрість в вишневих перлинах

Процвітає, мов маки в полях!

Я для тебе від серця найкращі

Заспіваю чарівні пісні,

І нехай, наче квітка зростає,

Слава й гордість твоєї душі!