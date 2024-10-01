День Українського козацтва 2024: історія свята і привітання

День Українського козацтва

Починаючи з 2023 року, День українського козацтва відзначають 1 жовтня. Свято встановлено указом Президента України 28 липня 2023 року, що пов'язано зі зміною календаря Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський. Це свято збігається з Покровою Пресвятої Богородиці, коли вшановують Божу Матір, небесну покровительку козаків.

Історія козацтва налічує понад 500 років. Вперше інформацію про козаків зафіксовано в історичних документах наприкінці XV століття, коли вони виконували роль охоронців кордонів між Литовським князівством і Кримським ханством. Вільні козаки мріяли про незалежну державу, і на одному з островів Дніпра заснували Запорізьку Січ. Завдяки численним битвам під керівництвом гетьмана Хмельницького козацькі війська здобули великий авторитет, вселяючи страх у своїх ворогів. Проте на кінець XVIII століття Запорізька Січ знищена за наказом Катерини II.

На початку 1990-х років в Україні відродився інтерес до козацької історії та традицій. Це призвело до створення різних козацьких громадських організацій, які продовжують зберігати та популяризувати спадщину українського козацтва.

Щирі вітання до Дня козацтва 2024 (листівки: vitay.in.ua)

Привітання до Дня Українського козацтва у прозі

Дорогі наші козаки! У цей святий день ми вшановуємо героїв, які боролися за свободу і гідність нашого народу. Нехай ваші серця завжди наповнюються силою, відвагою та патріотизмом. Бажаю вам успіхів у всіх справах, здоров’я та щастя! Вітаю з Днем українського козацтва!

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Шановні козаки! Сьогодні ми відзначаємо силу та мужність наших предків, які стали на захист рідної землі. Нехай їхній дух живе в кожному з нас! Бажаю вам мирного неба над головою, незламної віри в перемогу та відваги в кожній справі. Зі святом вас, дорогі українці!

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Вітаю всіх козаків і патріотів України з Днем українського козацтва! Нехай кожен з вас носить у своєму серці дух свободи та незалежності, притаманний нашим предкам. Бажаю здоров'я, сили та мужності в боротьбі за справедливість. Нехай козацька удача супроводжує вас у всіх справах!

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Дорогі козаки! Сьогодні ми святкуємо не лише козацьку звитягу, а й національну гордість! Нехай ваші добрі справи ведуть до процвітання нашої України, а мужність і відвага завжди будуть з вами. З Днем українського козацтва!

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Шановні воїни та захисники! Ваша відданість і любов до рідної землі викликає захоплення. У цей день ми згадуємо подвиги наших предків, які боролися за свободу. Бажаю вам міцного здоров’я, удачі у всіх починаннях та перемоги у нашій боротьбі за незалежність. Вітаю з Днем українського козацтва!

Як красиво привітати з Днем Українського козацтва (листівки: vitay.in.ua)

Вірші до Дня козацтва 2024

Вітання в цей день нашим козакам,

Низький уклін за мир в країні вам.

Хай в житті здійсниться загадане усе

А ваша мужність спокій в дім несе.

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Ми з святом всіх

Чоловіків вітаєм!

В осінній день

Їх обнімаєм!

Від друзів, рідних,

Ви прийміть вітання,

Та всього кращого бажання!

Красиві привітання до Дня козацтва 2024 (листівки: vitay.in.ua)