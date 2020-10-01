День учителя в Украине: самая важная традиция, которую нужно соблюсти

День учителя в Украине имеет ряд традиций (фото: freepic.com)

День учителя в Украине выпадает в 2020 году на 4 октября

День учителя в Украине всегда празднуется в первое воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 4 октября. В нашей стране этот день называется – День работников образования и в эту дату принято поздравлять не только школьных педагогов, а также тех преподавателей, которые работают в детских садах, профтехучилищах, колледжах и в высших учебных заведениях.

Не можем не отметить, что 5 октября отмечается Всемирный день учителей – именно в этот день в 1966 году прошла конференция, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда, которая приняла рекомендацию "О положении учителей" – первый документ, который определял условия труда учителей.

Этот праздник входит в список ООН, его отмечают более, чем в 100 странах мира, а наша страна не исключение.

День учителя в Украине празднуется 4 октября (фото: niknews.mk.ua)

День учителя: традиции и особенности проведения

За долгую историю сложилось множество традиций празднования Дня учителя. Праздничные мероприятия проходят в стенах школ, лучших сотрудников образования награждают грамотами, выпускники приходят к любимым учителям, чтобы поблагодарить их за знания, терпение, самоотдачу. Ведь даже у выдающихся ученых и президентов был первый учитель, который дал старт для свершений и открытий.

Так как профессиональный праздник педагогов выпадает на выходной день, школьники поздравляют любимых учителей накануне в пятницу. В классах с радостью готовят для учителей цветы и подарки.

Доброй традицией стало проведение Дня самоуправления. В пятницу перед праздником старшеклассники дают учителям отдохнуть и сами проводят уроки. Среди школьников выбирают директора, который следит за дисциплиной, и преподавателей по каждому предмету. Уроки проходят по программе, только оценки в журнал не выставляются.

Самой главной традицией конечно же была и будет традиция - поздравить педагога цветами или просто теплыми словами. Даже если вы уже давно закончили школу, не забывайте о тех людях, которые дали вам знания. Букет или один цветок - это не важно, ценно внимание, которое вы окажете человеку.

Как мы ранее писали, в октябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней.