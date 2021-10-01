День учителя 2021: лучшие поздравления и открытки с праздником

День учителя в Украине традиционно отмечается в первое воскресенье октября. В 2021 году это будет 3-го числа. Но поздравлять педагогов и других причастных к "Дню работников образования" начинают уже в пятницу.
Мы собрали самые лучшие поздравления и открытки с профессиональным праздником педагогов.
В этот день поздравляют не только школьных педагогов, а также тех преподавателей, которые работают в профтехучилищах, колледжах и других учебных заведениях. Скажите любимым педагогам теплые слова и посвятите открытку, а в этом вам поможет наш материал.
Интересно, что в Украине День учителя начали отмечать с 1965 года, а с 1994 года мы поздравляем любимых педагогов официально в начале октября.
Пусть тетради шелестят
Листьями осенними,
Пусть успехи удивят
Яркие, волшебные.
И пусть радуют всегда
Дети и родители,
Пусть исполнится мечта.
Счастья! С Днем учителя!
***
Желаем Вам всегда цвести
И каждым мигом наслаждаться,
С улыбкой знания нести,
Легко всех целей добиваться!
Пусть ценят Вас ученики,
Пускай коллеги уважают,
И пусть рабочие деньки
Вам только радость доставляют!
С Днем учителя от сердца
Вас сегодня поздравляю.
Вам профессией гуманной
Наслаждаться я желаю.
Пусть терпение не подводит,
Радует пусть детвора,
Нервов вам желаю крепких,
Позитива и добра.
***
Наставник, помощник и друг,
Расскажет о мире вокруг,
Поможет, подскажет, простит,
Он с нами смеется, грустит,
Он прежде товарищ и друг,
А после уж - кладезь наук!
День учителя пусть дарит
Веру в чудо и добро,
Перспективы удивляют,
На душе живёт тепло!
Пусть открытий новых море
Чистым светом поражает,
Жизнь желания исполнит,
А глаза всегда сияют!
***
Все профессии важны,
Но азы всегда нужны,
Знаниям первичным, лучшим,
Нас учителя научат!
Человек стал совершенен,
Труд учителя оценен,
Незаменимы вы сейчас,
Низкий вам поклон от нас!
Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с вашим профессиональным днем! Мы прекрасно понимаем, насколько иногда вам тяжело и на какие жертвы порой вам приходится идти. Но мы желаем вам безграничного терпения и жизненных сил!
***
С днем учителя! Спасибо Вам за открытые сердца и преданность работе, за любовь, что отдаете каждый день и огромную заботу за каждого своего ученика. Пусть счастьем и радостью, улыбками и победами отплатит Вам жизнь!
Поздравляем учителей с их профессиональным праздником! Пусть накопленные Вами знания из поколения в поколение будут передаваться, обрастая все новыми ветвями. Желаем уютных вечеров, интересных разговоров и теплых слов.
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Грандиозного личного успеха, финансовой стабильности, достижения целей. Пусть жизнь будет наполнена смыслом на любом этапе, пусть все потребности будут благополучно реализованы и всегда будет здравый смысл.
Как мы ранее писали, в октябре 2021 нас ждут длинные выходные.