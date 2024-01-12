День Тетяни: що не можна робити на свято, і що обов'язково потрібно зробити жінкам

Традиції дня

Наші пращури в цей день випікали коровай, який символізував сонце. Хліб цей не різали, а розламували руками, а потім кожен член сім'ї отримував свій шматочок такого "сонця". Люди вірили, що якщо з'їсти хоч маленький шматочок від такого короваю, сонце подарує тепло, силу і здоров'я.

Жінкам у цей день слід братися виключно за "жіночі" справи: прибирання, прання, рукоділля та приготування їжі. Тоді і в будинку рік будуть панувати мир і благополуччя.

Ще одна традиція на Тетянин день - прання половиків у ополонці або в водоймі, що не замерзає. Миттям половиків переважно займалися дівчата, це були свого роду оглядини наречених, які намагалися сподобатися потенційним нареченим красивістю, гарним вбранням, а також господарністю.

У студентів, у свою чергу, є своя прикмета: чим веселіше і хмільніше зустрінеш Тетянин день, тим щасливішим буде життя.

Що суворо не можна робити у День Тетяни

Не можна, щоб у будинку сьогодні панував безлад, не можна вдаватися до смутку та смутку. Крім того, не варто сьогодні відмовлятися від роботи і залишатися байдужим до благань та прохань про допомогу.

Категорично не можна конфліктувати та виявляти жадібність. У жодному разі не можна відмовляти у допомозі нужденним. Інакше людина, яка проігнорувала іншого, сама потрапить у біду

Згідно з народною традицією, на Тетянин день дівчатам не можна лінуватися, залежатись у ліжку.

Прикмети на 25 січня