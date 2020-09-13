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День танкіста: українських військових привітали видовищним відео

Неділя 13 вересня 2020 16:26
День танкіста: українських військових привітали видовищним відео
Українські танкісти (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Styler

Українських танкістів привітали з професійним святом

День танкіста в Україні відзначають сьогодні, 13 вересня. Командування Об'єднаних сил Збройних сил України написало привітання для українських танкістів на своїй сторінці в Facebook.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що вже сьомий рік українські танкісти мужньо стримують збройну агресію з боку Російської Федерації. Захисники України довели свій професіоналізм під час проведення антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил.

Окрему шану і повагу він висловив працівникам танкобудівної промисловості України.

ПРИВІТАННЯ Командувача об'єднання єднаних сил Збройних Сил України з нагоди Дня танкістів Дорогі бойові друзі, воїни-танкісти,...

Опубліковано Командування об'єднаних сил ЗС України Субота, 12 вересня 2020 р.

"Завдяки вашій копіткій роботі Україна має багаторічну історію розвитку танкових військ, які є важливою складовою бойового потенціалу ЗСУ", - наголосив Наєв.

Він також закликав згадати українських воїнів, які загинули, борючись за незалежність і територіальну цілісність нашої країни.

У Міністерстві оборони зазначили, що в Києві до Дня танкістів пройшли святкові заходи біля пам'ятника танкістам-визволителям від фашистських загарбників.

День танкіста: українських військових привітали видовищним відеоДень танкіста: українських військових привітали видовищним відео

День танкіста в Україні (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У рамках святкування проводилися показові виступи оркестру почесної варти Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького, урочиста хода та покладання квітів до пам'ятника.

День танкіста: українських військових привітали видовищним відеоДень танкіста: українських військових привітали видовищним відео

День танкіста в Україні (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Нагадаємо, у Кривому Розі продавчиня вигнала відвідувача через українську мову і назвала ЗСУ "вбивцями"

Раніше ми писали про те, що з емблем ЗСУ прибрали Герб України.

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