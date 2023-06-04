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День Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фото

Трійця 2023 в Успенському соборі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова, Віталій Носач

У день Святої Трійці провели святкове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Християни відвідали святкову Божественну літургію в неділю вранці.

Під час Богослужіння була спільна молитва до Господа за наших захисників України, за весь український народ та перемогу нашої країни.

На святковій літургії побував і фотокореспондент РБК-Україна. Йому вдалося відобразити неймовірно яскраві кадри Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Святкове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври на Трійцю (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До речі, раніше ми показували історичні фото XX століття різних районів Києва.

А ще розповідали про те, які є традиції та заборони на Трійцю.

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ТроицаКиїв