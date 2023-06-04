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День Святой Троицы в Успенском соборе Лавры на ярких фото

Троица 2023 в Успенском соборе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова, Виталий Носач

В день Святой Троицы провели праздничное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Христиане посетили праздничную Божественную литургию в воскресенье утром.

Во время Богослужения была всеобщая молитва к Господу за наших защитников Украины, за весь украинский народ и победу нашей страны.

На праздничной литургии побывал и фотокорреспондент РБК-Украина. Ему удалось запечатлеть невероятно красочные кадры Богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Праздничное Богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры на Троицу (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кстати, ранее мы показывали исторические фото XX столетия разных районов Киева.

А еще рассказывали о том, какие существуют традиции и запреты на Троицу.

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ТроицаКиев