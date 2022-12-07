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День святої Катерини: що категорично не можна робити сьогодні, традиції та прикмети

Яке сьогодні свято (фото: Getty Images)
Автор: Styler

7 грудня церква вшановує пам'ять святої Катерини Александрійської. Саме сьогодні вітають з іменинами володарок імені Катерина.

У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони на день Катерини. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

День святої Катерини: історія свята

Свята великомучениця Катерина була дочкою імператора Олександрії Єгипетської Константина під час правління імператора Максиміна (305-313). Вона походила зі знатної родини.

Живучи в столиці - центрі еллінської вченості, Катерина, яка мала рідкісну красу і розум, здобула блискучу освіту, вивчивши твори кращих античних філософів і вчених.

Юнаки з найвідоміших сімейств імперії шукали руки прекрасної Катерини, але жоден із них не став її обранцем. Вона оголосила батькам, що згодна вийти заміж лише за того, хто перевершить її у знатності, багатстві, красі та мудрості.

У християнство Катерину обернув сирійський чернець; за переказами, після хрещення їй уві сні з'явився Ісус Христос і вручив обручку.

Катерина на картині Мікеланджело да Караваджо (wikipedia.org)

Святу Катерину вважали покровителькою шлюбу та заміжжя, а також помічницею вагітних та породіль.

У ніч на Катерину дівчата, які мріють про заміжжя, ворожили на наречених, наприклад, відламували гілку яблуні та клали під подушку, щоб побачити судженого.

Якщо ж дівчина вже мала хлопця на прикметі, вона потихеньку брала у нього якусь річ, а потім кругами катала навколо неї коровай, наші предки вірили, що цей обряд змусить парубка ходити кругами біля її будинку.

Головні прикмети цього дня

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день холодно - буде зима сурова.
  • Якщо тепла погода - морози вдарять лише на Варварин день (після 17 грудня).
  • Кола навколо місяця - буде холодна погода.
  • Сонячні промені пучками спрямовуються вгору - незабаром почнеться завірюха.

Що категорично заборонено робити

  • Вся їжа має бути пісною, уникайте м'ясних та молочних страв і не пийте алкоголь.
  • Слід відмовитися від фізичної праці, збирання, прання, ремонту, рукоділля.
  • Не можна розпалювати багаття та каміни.

Цього дня усі Катерини відзначають день ангела. Привітайте їх з іменинами!

Раніше ми писали про 5 кімнатних рослин, які замінять ялинку на Новий рік.

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