День святої Катерини: що категорично не можна робити сьогодні, традиції та прикмети

День святої Катерини: історія свята

Свята великомучениця Катерина була дочкою імператора Олександрії Єгипетської Константина під час правління імператора Максиміна (305-313). Вона походила зі знатної родини.

Живучи в столиці - центрі еллінської вченості, Катерина, яка мала рідкісну красу і розум, здобула блискучу освіту, вивчивши твори кращих античних філософів і вчених.

Юнаки з найвідоміших сімейств імперії шукали руки прекрасної Катерини, але жоден із них не став її обранцем. Вона оголосила батькам, що згодна вийти заміж лише за того, хто перевершить її у знатності, багатстві, красі та мудрості.

У християнство Катерину обернув сирійський чернець; за переказами, після хрещення їй уві сні з'явився Ісус Христос і вручив обручку.

Катерина на картині Мікеланджело да Караваджо (wikipedia.org)

Святу Катерину вважали покровителькою шлюбу та заміжжя, а також помічницею вагітних та породіль.

У ніч на Катерину дівчата, які мріють про заміжжя, ворожили на наречених, наприклад, відламували гілку яблуні та клали під подушку, щоб побачити судженого.

Якщо ж дівчина вже мала хлопця на прикметі, вона потихеньку брала у нього якусь річ, а потім кругами катала навколо неї коровай, наші предки вірили, що цей обряд змусить парубка ходити кругами біля її будинку.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день холодно - буде зима сурова.

Якщо тепла погода - морози вдарять лише на Варварин день (після 17 грудня).

Кола навколо місяця - буде холодна погода.

Сонячні промені пучками спрямовуються вгору - незабаром почнеться завірюха.

Що категорично заборонено робити

Вся їжа має бути пісною, уникайте м'ясних та молочних страв і не пийте алкоголь.

Слід відмовитися від фізичної праці, збирання, прання, ремонту, рукоділля.

Не можна розпалювати багаття та каміни.

Цього дня усі Катерини відзначають день ангела. Привітайте їх з іменинами!