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Что нельзя делать женщинам сегодня: все приметы Дня святой Анны

STYLERЖизнь    22.12.2019 - 06:50
Что нельзя делать женщинам сегодня: все приметы Дня святой Анны
Праздник 21 декабря - приметы и запреты дня (фото: pixabay.com)

Святую Анну считают заступницей беременных женщин

22 декабря православные христиане отмечают День святой Анны в память о чуде зачатия Девы Марии. В материале Styler мы расскажем о значении, традициях и запретах праздника.

Святая Анна и ее муж Иоаким были родителями Богоматери. Даже спустя 50 лет брака в семье не было детей, хотя каждый день муж с женой просили Бога о наследниках.

И вот однажды, когда они были уже в преклонном возрасте и перестали на что-либо надеяться, произошло чудо - явившийся ангел возвестил, что скоро у них появится дочь, которой суждено будет произвести на свет Великого спасителя людского - Иисуса Христа.

Святые Анна и Иоаким с дочерью МариейСвятые Анна и Иоаким с дочерью Марией (фото: pixabay.com/ru/dimitrisvetsikas)

Приметы в День Анны 22 декабря

Наши предки приметили, что с Анниного дня начиналась самая суровая зима, кроме того, 22 декабря считается днем зимнего солнцестояния с самой длинной ночью в году.

По погоде в День Анны определяют, каким будет последний день года. Если 22 декабря светит яркое солнце, значит 31 числа будет морозно и ясно. Хмурый день означает, что в канун Нового года стоит ждать оттепели. Снегопад в Аннин день - к плохому урожаю пшеницы, а вот если к 22 декабря снежный покров на земле невелик - следующее лето будет очень урожайным.

День Святой Анны: что запрещено делать

День святой Анны всегда особо почитался беременными. По поверьям, женщинам в этот день нельзя:

  • употреблять мясные и молочные блюда;

  • заниматься работой, которая требует больших усилий;

  • разводить огонь;

  • шить, вязать либо вышивать.

Святая Анна - покровительница беременныхПраздник Святая Анна 22 декабря (фото: pixabay.com)

Также в народе считалось, что все, что будущая мать делала в течение этих суток, отразится на ее ребенке. Например, если она начнет раздувать огонь в печи, то на тельце младенца потом обнаружит красную отметину, а если во время шитья у нее запутаются нитки - ребенок будет обвит пуповиной.

Напомним, что 21 декабря православные почитают память мученицы Анфисы Римской, которая пострадала за свою веру в V веке, когда на христиан были организованы гонения.

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