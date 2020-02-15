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День Святого Валентина: военные рассказали, как вели себя боевики на Донбассе

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 11:29
День Святого Валентина: военные рассказали, как вели себя боевики на Донбассе
Война на Донбассе 14 февраля - flickr.com/ministryofdefenceua)

Противник вел огонь по украинским позициям

14 февраля боевики 13 раз нарушили договор и вели огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов. Об этом сообщают на странице операции Объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям:

  • неподалеку от Красногоровки – с миномета 120 мм противник выпустил 12 мин;
  • дважды рядом с Лебединским – с 82-мм миномета было насчитано 8 мин, а также из гранатометов различных систем;
  • в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;
  • вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды рядом с Новолуганским. В районе населенного пункта Хутор Вольный были замечены обстрелы из миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске 12 февраля практически согласовала один из участков разведения сил и средств. Речь идет об участке в районе населенного пункта Гнутово.

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