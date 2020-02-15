День Святого Валентина: військові розповіли, як вели себе бойовики на Донбасі

Противник вів вогонь по українських позиціях
14 лютого бойовики 13 разів порушили договір і вели вогонь по українських позиціях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів. Про це повідомляють на сторінці операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів по наших позиціях:
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Двічі поруч з Новолуганским. В районі населеного пункту Хутір Вільний були помічені обстріли з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Наголошується, що в результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, що Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську 12 лютого практично погодила одну з дільниць розведення сил і засобів. Мова йде про ділянку в районі населеного пункту Гнутово.