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День Святого Валентина: військові розповіли, як вели себе бойовики на Донбасі

STYLERЖиття    15.02.2020 - 11:29
День Святого Валентина: військові розповіли, як вели себе бойовики на Донбасі
Війна на Донбасі 14 лютого - flickr.com/ministryofdefenceua)

Противник вів вогонь по українських позиціях

14 лютого бойовики 13 разів порушили договір і вели вогонь по українських позиціях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів. Про це повідомляють на сторінці операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів по наших позиціях:

  • неподалік від Красногорівки – з міномета 120 мм противник випустив 12 мін;
  • двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномета було нараховано 8 мін, а також з гранатометів різних систем;
  • в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів;
  • поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Двічі поруч з Новолуганским. В районі населеного пункту Хутір Вільний були помічені обстріли з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Наголошується, що в результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську 12 лютого практично погодила одну з дільниць розведення сил і засобів. Мова йде про ділянку в районі населеного пункту Гнутово.

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