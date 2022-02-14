UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В день Святого Валентина украинцы признаются в любви ВСУ: по соцсетям прокатился флешмоб

Автор: Анна Шиканова

День Святого Валентина или день всех влюбленных отмечают во всем мире 14 февраля. В этот день принято поздравлять тех, к кому испытываешь самые светлые чувства – любовь. Украинцы в этом году массово признаются в любви Вооруженным Силам Украины в виде красивых открыток.

Валентинку с признанием в любви разместили на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

И ее сразу же подхватили пользователи социальных сетей и начали публиковать на своих страницах. А также призывать к тому, чтобы перестать паниковать из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ и сохранять спокойствие.

В центре валентинки от Министерства Обороны находится карта Украины. Она составлена из разных элементов украинской вышивки. Под картой находится подпись: "Люблю ВСУ".

Валентинка от ВСУ

Патриотическая валентинка так понравилась пользователям, что ее начали быстро распространять по всем социальным сетям.

Также ее сопровождают комментариями о том, что все в Украине будет хорошо, а ВСУ защитит наших жителей от любых врагов.

Также украинцы желают друг другу мира, любви и надежды в эти сложные для нашей страны дни.

Еще одну патриотическую валентинку опубликовал на своей странице Никита Титов. Она также посвящена украинской армии.

На ней изображено красно-черное сердце, на котором находится трезубец в цветах украинского флага – желто-голубой. А внизу надпись: "Горжусь армией! Люблю Украину!".

Патриотическая валентинка от Никиты Титова

Эту валентинку также начали массово размещать на своих страницах пользователи социальных сетей.

Напомним, ранее мы писали о том, какими картинками можно поздравить любимых с Днем Святого Валентина.

А также рассказывали о том, что украинские звезды поделились рецептами блюд на день Святого Валентина.

Читайте РБК-Украина в Google News
День Святого Валентинафлешмоб