В день Святого Валентина украинцы признаются в любви ВСУ: по соцсетям прокатился флешмоб

День Святого Валентина или день всех влюбленных отмечают во всем мире 14 февраля. В этот день принято поздравлять тех, к кому испытываешь самые светлые чувства – любовь. Украинцы в этом году массово признаются в любви Вооруженным Силам Украины в виде красивых открыток.
Валентинку с признанием в любви разместили на странице Министерства обороны Украины в Facebook.
И ее сразу же подхватили пользователи социальных сетей и начали публиковать на своих страницах. А также призывать к тому, чтобы перестать паниковать из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ и сохранять спокойствие.
В центре валентинки от Министерства Обороны находится карта Украины. Она составлена из разных элементов украинской вышивки. Под картой находится подпись: "Люблю ВСУ".
Валентинка от ВСУ
Патриотическая валентинка так понравилась пользователям, что ее начали быстро распространять по всем социальным сетям.
Также ее сопровождают комментариями о том, что все в Украине будет хорошо, а ВСУ защитит наших жителей от любых врагов.
Также украинцы желают друг другу мира, любви и надежды в эти сложные для нашей страны дни.
Еще одну патриотическую валентинку опубликовал на своей странице Никита Титов. Она также посвящена украинской армии.
На ней изображено красно-черное сердце, на котором находится трезубец в цветах украинского флага – желто-голубой. А внизу надпись: "Горжусь армией! Люблю Украину!".
Патриотическая валентинка от Никиты Титова
Эту валентинку также начали массово размещать на своих страницах пользователи социальных сетей.
Напомним, ранее мы писали о том, какими картинками можно поздравить любимых с Днем Святого Валентина.
А также рассказывали о том, что украинские звезды поделились рецептами блюд на день Святого Валентина.