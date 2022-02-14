У день Святого Валентина українці зізнаються в коханні ЗСУ: соцмережами прокотився флешмоб

І її відразу ж підхопили користувачі соціальних мереж і почали публікувати на своїх сторінках. А також закликати до того, щоб перестати панікувати через загрозу повномасштабного вторгнення РФ і зберігати спокій.

У центрі валентинки від Міністерства оборони знаходиться карта України. Вона складена з різних елементів української вишивки. Під картою знаходиться підпис:"Люблю ВСУ".

Валентинка від ЗСУ

Патріотична валентинка так сподобалася користувачам, що її почали швидко поширювати по всіх соціальних мережах.

Також її супроводжують коментарями про те, що все в Україні буде добре, а ЗСУ захистить наших жителів від будь-яких ворогів.

Також українці бажають один одному миру, любові та надії в ці складні для нашої країни дні.

Ще одну патріотичну валентинку опублікував на своїй сторінці Микита Титов. Вона також присвячена українській армії.

На ній зображено червоно-чорне серце, на якому знаходиться тризуб в кольорах українського прапора – жовто-блакитний. А внизу напис: "Пишаюся армією! Люблю Україну!".

Патріотична валентинка від Микити Титова

Цю валентинку також почали масово розміщувати на своїх сторінках користувачі соціальних мереж.