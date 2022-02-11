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На день Святого Валентина украинцы могут остаться без такси

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Пятница 11 февраля 2022 12:47
На день Святого Валентина украинцы могут остаться без такси Украинцы на день Святого Валентина могут остаться без такси (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В день Святого Валентина украинские таксисты могут оставить своих клиентов без обслуживания. Сейчас в социальных сетях активно обсуждается общая забастовка, которая запланирована на 14 февраля.

Об этом сообщает Auto24.

Водители популярных служб такси по всей Украине собираются провести забастовку в день Святого Валентина. В праздничные дни обычно спрос на поездки намного выше, особенно в вечернее время.

А значит компании понесут огромные убытки, таксисты останутся без заработка, а украинцы – без возможности перемещения.

Перевозчики требуют повышения тарифов во всех городах Украины. Это касается многих служб такси, в том числе и тех, кто работает по мобильным приложениям – Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi и крупные региональные перевозчики.

Не исключено, что такси невозможно будет вызвать по основным каналам связи – телефонным номерам или в приложении. Однако таксисты не исключают, что будут брать пассажиров "с руки". Однако тарифы будут намного выше обычных.

Основная цель забастовки водителей такси – донести до управляющих служб, что тарифы сейчас экономически не обоснованы. Они требуют повышения тарифов на 20-30%.

По словам водителей, в последнее время существенно поднялись цены на горючее и услуги по обслуживанию автомобилей.

Если требования таксистов не будут выполнены, то забастовку грозятся продлить до 20 февраля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде готовят законопроект об кассовых аппаратах в такси.

А также рассказывал и о том, что в Запорожье таксист цинично избил пассажиров.

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