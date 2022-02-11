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На день Святого Валентина українці можуть залишитися без таксі

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П'ятниця 11 лютого 2022 12:47
На день Святого Валентина українці можуть залишитися без таксі Українці на день Святого Валентина можуть залишитися без таксі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У день Святого Валентина українські таксисти можуть залишити своїх клієнтів без обслуговування. Зараз в соціальних мережах активно обговорюється загальний страйк, який запланований на 14 лютого.

Про це повідомляє Auto24.

Водії популярних служб таксі по всій Україні збираються провести страйк у день Святого Валентина. У святкові дні зазвичай попит на поїздки набагато вище, особливо у вечірній час.

А значить компанії зазнають величезних збитків, таксисти залишаться без заробітку, а українці – без можливості переміщення.

Перевізники вимагають підвищення тарифів у всіх містах України. Це стосується багатьох служб таксі, в тому числі й тих, хто працює по мобільних додатках – Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi та великі регіональні перевізники.

Не виключено, що таксі неможливо буде викликати по основних каналах зв'язку – телефонних номерах або в додатку. Однак таксисти не виключають, що братимуть пасажирів "з руки". Однак тарифи будуть набагато вище звичайних.

Основна мета страйку водіїв таксі - донести до керуючих служб, що тарифи зараз економічно не обґрунтовані. Вони вимагають підвищення тарифів на 20-30%.

За словами водіїв, останнім часом істотно піднялися ціни на пальне та послуги з обслуговування автомобілів.

Якщо вимоги таксистів не будуть виконані, то страйк погрожують продовжити до 20 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді готують законопроєкт про касові апарати в таксі.

А також розповідав і про те, що у Запоріжжі таксист цинічно побив пасажирів.

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