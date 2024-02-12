День святого Валентина за новим календарем. Коли насправді треба відзначати свято закоханих

День святого Валентина або День закоханих святкується щорічно в один й той самий день - 14 лютого. Назва походить від святого Валентина, якого згадує цього дня під час літургії Католицька церква.

Коли святкувати день святого Валентина

Дата свята всіх закоханих не належить до релігійних свят, тому не змінюється разом з переходом ПЦУ на новий календар. День святого Валентина буде відзначатися, як і раніше -14 лютого.

Історія дня святого Валентина

Існує три версії виникнення цього свята. Згідно з найпоширенішою з них, святкування цього дня замінило собою древнє римське свято жіночої родючості, яке припадало на середину лютого.

За іншою версією, історія свята починається в пізньому середньовіччі, коли владний і жорстокий римський імператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною та сім'єю, краще буде битися на полі битви на славу кесаря, і заборонив чоловікам одружуватися, а жінкам і дівчатам - виходити заміж за коханих чоловіків.

Однак римський священник Валентин таємно вінчав закохані пари, за що і був засуджений до страти. Поки Валентин, якого згодом стали називати Святим Валентином, в ув'язненні чекав смерті, він закохався в сліпу дочку тюремника. Деякі кажуть, що після цього вона зцілилася дивом, а деякі, що Бог почув молитви Валентина. Валентин був страчений 14 лютого. На прощання він написав дівчині зізнання в коханні, підписавшись "Від твого Валентина".

Інша легенда свідчить, що римський патрицій Валентин, який був таємним християнином, навернув у нову віру також і своїх слуг, одного разу проводив обряд вінчання для двох з них. За доносом або за збігом обставин, всі троє були затримані вартою. Валентин, як представник вищого класу, міг уникнути смерті, але не його слуги.

Тоді, бажаючи підбадьорити приречених одновірців, Валентин пише їм листи у вигляді червоних сердець, що означають християнську любов. Послання нареченим повинна була передати сліпа дівчинка, але несподівано в темниці прийшов сам Валентин, який умовив варту відпустити його слуг взамін на його життя. Перед виходом на арену смерті, Валентин передав останній лист, освячене вірою і добротою, сліпий дівчинці, яка після цього прозріла і стала красунею.

Традиція свята

День 14 лютого почали відзначати в Європі з 18-го століття, у США - c 1777 р., в Україні з початку 1990-x років.

У цей день заведено дарувати коханим подарунки, дуже часто це презенти у формі сердець.

День святого Валентина в Україні не є офіційним святом і вихідним днем. Але зазвичай в цей день закохані й ті, хто ще не знайшов своє щастя, святкують його в романтичній обстановці.