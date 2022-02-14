День святого Валентина 2022: милые красивые поздравления для любимых

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах, открытках и прозе

В день святого Валентина

Пусть любовь волной нахлынет,

В море страсти окунет,

На гребне счастья унесет

Подальше от беды, разлуки,

Печали, ссоры, зла и скуки.

Туда, где будет все в порядке,

Где будет жизнь казаться сладкой.

***

В День святого Валентина

Я решил тебе сказать,

Что люблю тебя так сильно.

Не устану повторять.

Я люблю тебя и верю -

Сила чувств лишь в трех словах.

Пусть они тебя согреют,

Пусть приснятся тебе в снах!

Я люблю тебя, и греет

Мысль о том, что рядом ты.

Ты прекрасна! Я хмелею…

Девушка моей мечты!

***

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

***

Пусть кружатся, танцуют снежинки,

Наметает сугробы зима,

Всех согреют теплом "валентинки".

С Днем влюблённых, родная страна!

Пусть святой Валентин-покровитель

Защитит ваши чувства от зла,

Не разрушит любовь искуситель,

Благосклонною будет судьба.

Всем желаю загадочных взглядов,

Исполнения сказочных снов,

Романтичных прогулок, нарядов

И красивых возвышенных слов!

***

***

Становится на сердце жарко,

Когда тебя встречаю я -

Как будто солнце светит ярко

Сквозь непогоду февраля!

С днем всех влюбленных поздравляю

Тебя, любимая моя,

И каждый миг я повторяю,

Как сильно я люблю тебя!

***

Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты! С праздником 14 февраля!

***

***

В день Валентина сердечный!

Пожелаю тебе любви вечной,

Очень страстной и интимной,

Ну, а главное - взаимной!

***

Я живу как в раю, я не ем и не сплю.

Мне дышать через раз даже можно.

Ты - дыханье моё, ты - еда и питье,

Без тебя мне прожить очень сложно.

Я от счастья пою! Я тебя так люблю,

Что пустыни цветут на планете!

Без тебя у меня что ни день - западня.

Я так рада, что ты есть на свете!

***

***

В День святого Валентина

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну а в нем моя любовь.

Как клубничка - страстная,

Как мишутка - няшная,

Сладкая, воздушная,

Мягкая и вкусная.

***

С Днем святого Валентина всех любимых и любящих людей! Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

***

***

Нарисую я картинку

На картонке, валентинку,

И тебе ее вручу -

О любви сказать хочу.

Знай, что я и днем, и ночью

По тебе скучаю очень,

Что всегда к тебе хочу

И на крыльях счастья мчу.

Что Амур стреляет метко,

Промахнуться может редко.

В мое сердце он попал

И тебе его отдал!

***

Наступает День всех влюбленных! Если в сердце поселяется это огромное чувство, то весь окружающий мир становится по-особому прекрасным, добрым и полным чудес. Пусть любовь наполняет тебя все 365 дней в году, а не только 14 февраля!

***

***