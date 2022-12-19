День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом
День Святого Миколая – особливе свято, яке ми відзначаємо щороку 19 грудня. В цей день варто пробачити образи навіть ворогам, допомогти нужденним і обов’язково порадувати дітлахів подарунками, смаколиками та медовими "Миколайчиками".
Як привітати рідних і близьких зі святом – читайте нижче в матеріалі Styler.
Вітання у листівках та чуттєві вірші для найближчих
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе Тобі здоров'я!
Його з дитинства кожен знає,
Прихід з надією чекають,
Він подарунки щедрі має,
Всіх з днем святого Миколая!
Від хати до хати біленьким сніжком.
Ходить Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море, і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов'ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!
Набита подушка хай буде щастям!
Земної злагоди й тепла!
Здійсниться найсвітліша казка,
Така чудова і ясна!
Щире серце тобі бажає,
У день Святого Миколая!
Щиро вітаю із Святим Миколаєм!
Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!
Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.
Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.
Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.
Щоб пишався вами край, а найбільше - Миколай.
Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...
І до тих він уночі несе звабні калачі
Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!
У день великого святого
Чудотворця Миколая,
Покровителя діток,
Я тобі мій друг бажаю:
Багато світлих днів прекрасних,
Щоб було щастя до небес,
Бажань лиш лагідних і ясних,
Здоров'я, радості, чудес!
З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажання, вам побажаю.
Щоб вашу домівку ангел беріг,
В здоров’ї і щасті був оберіг.
Вітаю тебе з Миколаєм!
Хай буде все в житті прекрасно,
Всі перепони подолаєм
І в домі завжди буде ясно!
Красиві картинки та привітання у прозі з Днем святого Миколая
З Днем Чудотворця Небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку вашому дому. Здоров'я, процвітання вам та вашим близьким. Нехай святий збереже від усього поганого, подарує радість і оселить любов у ваших серцях!
Зі святом святого Миколая! Нехай цей день буде наповнений яскравими фарбами, добром та радістю! Бажаю вам душевного спокою, миру та добробуту! Щасливих зимових свят!
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Нехай цей день наповнить душі та серця світлом. Теплих усмішок, добрих вчинків та подарунків долі. Ця зима обов'язково порадує ваш дім щастям.
З днем святителя Божого! Згоди, спокою та тиші всім християнам, що живуть! Хорошого самопочуття друзям та рідним! Порятунок від хвороб та бідності! Нехай обдарує вас ніжністю та ласкою!
У день святого Миколая бажаю лише миру, добра та щастя. Нехай ваш будинок буде сповнений радісних подій, нехай кожна хвилина цього дня надихає. Живіть у добробуті, спокої, любові та довірі.
Раніше ми писали, що категорично не можна робити у свято.
Також читайте, як помолитися Миколаю Чудотворцю задля здійснення бажань.
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