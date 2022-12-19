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День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

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Понеділок 19 грудня 2022 07:01
День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом День Святого Миколая (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

День Святого Миколая – особливе свято, яке ми відзначаємо щороку 19 грудня. В цей день варто пробачити образи навіть ворогам, допомогти нужденним і обов’язково порадувати дітлахів подарунками, смаколиками та медовими "Миколайчиками".

Як привітати рідних і близьких зі святом – читайте нижче в матеріалі Styler.

Вітання у листівках та чуттєві вірші для найближчих

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе Тобі здоров'я!

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

Його з дитинства кожен знає,
Прихід з надією чекають,
Він подарунки щедрі має,
Всіх з днем святого Миколая!

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

Від хати до хати біленьким сніжком.
Ходить Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море, і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов'ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

Набита подушка хай буде щастям!
Земної злагоди й тепла!
Здійсниться найсвітліша казка,
Така чудова і ясна!
Щире серце тобі бажає,
У день Святого Миколая!

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

Щиро вітаю із Святим Миколаєм!
Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!

Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.
Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.
Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.
Щоб пишався вами край, а найбільше - Миколай.
Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...
І до тих він уночі несе звабні калачі
Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

У день великого святого
Чудотворця Миколая,
Покровителя діток,
Я тобі мій друг бажаю:
Багато світлих днів прекрасних,
Щоб було щастя до небес,
Бажань лиш лагідних і ясних,
Здоров'я, радості, чудес!

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажання, вам побажаю.
Щоб вашу домівку ангел беріг,
В здоров’ї і щасті був оберіг.

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

Вітаю тебе з Миколаєм!
Хай буде все в житті прекрасно,
Всі перепони подолаєм
І в домі завжди буде ясно!

Красиві картинки та привітання у прозі з Днем святого Миколая

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

З Днем Чудотворця Небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку вашому дому. Здоров'я, процвітання вам та вашим близьким. Нехай святий збереже від усього поганого, подарує радість і оселить любов у ваших серцях!

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

Зі святом святого Миколая! Нехай цей день буде наповнений яскравими фарбами, добром та радістю! Бажаю вам душевного спокою, миру та добробуту! Щасливих зимових свят!

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

Всі фото: freepik

Нехай цей день наповнить душі та серця світлом. Теплих усмішок, добрих вчинків та подарунків долі. Ця зима обов'язково порадує ваш дім щастям.

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

З днем святителя Божого! Згоди, спокою та тиші всім християнам, що живуть! Хорошого самопочуття друзям та рідним! Порятунок від хвороб та бідності! Нехай обдарує вас ніжністю та ласкою!

День Святого Миколая 2022: найкращі привітання, листівки і СМС зі світлим святом

У день святого Миколая бажаю лише миру, добра та щастя. Нехай ваш будинок буде сповнений радісних подій, нехай кожна хвилина цього дня надихає. Живіть у добробуті, спокої, любові та довірі.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у свято.

Також читайте, як помолитися Миколаю Чудотворцю задля здійснення бажань.

Крім того, дізнайтеся, як приготувати смачні медові "Миколайчики" для дітлахів і дорослих.

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