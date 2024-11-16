День студента 17 листопада: як виникло свято і як правильно святкувати

Історія Дня студента

День студента насправді має абсолютно нерадісну історію. Подія символізує об'єднання чеських студентів у боротьбі з нацизмом. Тому метою пам'ятної дати було вшанування тих, хто віддав життя за свободу.

28 жовтня 1939 року в окупованій німецькими фашистами Чехословаччині студенти організували мирний мітинг в Празі, для відзначення річниці утворення Чехословацької держави. До студентів також доєдналися викладачі навчальних закладів.

Однак окупанти жорстоко розігнали демонстрацію, застосовуючи зброю. Один зі студентів медичного факультету Карлового університету, Ян Оплетал, отримав серйозне поранення.

Хоча парубка негайно прооперували в лікарні на Карловому майдані, Ян помер 11 листопада. Крім цього, під час мирного мітингу отримав поранення помічник пекаря Вацлав Седлачек - він помер дорогою до лікарні.

Ян Оплетал (фото: Вікіпедія)

Похорон Яна призначили на 15 листопада. Тисячі студентів взяли участь в ході, яка переросла в масові акції протесту проти нацистського режиму.

Наступного дня нацисти ухвалили рішення закрити всі чеські навчальні заклади. Німецькі окупанти, вриваючись в гуртожитки, заарештували понад 1200 студентів, більшість яких відправили до концтаборів. Дев'ятьох активістів студентських організацій було страчено 17 листопада.

1941 року Міжнародна Рада Студентів на зборах в Лондоні запропонувала встановити 17 листопада датою Міжнародного дня студента. Згодом День студентів став офіційною датою в усьому світі.

Крім цього, в Чехії Ян Оплетал став символом непокори нацистам та боротьби за незалежність. Його ім'ям названі вулиці, а також гімназія в Літовіле.

Попри те, що День студента багато років поспіль асоціюється з молодістю та безтурботністю університетського життя, в багатьох країнах світу ця подія присвячена об'єднанню проти нацизму.

Як День студента стали відзначати в Україні

В Україні день студента почали відзначати з 1999 року. Свято впроваджене на офіційному рівні після підписання Указу Президента. Відтоді дата стала днем "професійного" свята.

Які традиції Дня студента

Попри те, що кожна країна має унікальні традиції святкування Дня студента, найбільш поширеними та популярними є музично-танцювальні заходи.

В День студента можуть проводитись благодійні ярмарки, семінари, конкурси та конференції, спрямовані на розвиток самоврядування студентів. Зазвичай, кожен навчальний заклад обирає зручний формат для святкування, наприклад:

офіційні заходи до Дня студента

посвяти в студенти

самоорганізовані вечірки в університеті

музичні та літературні квартирники

вечірки в гуртожитках

Як відзначають День студента в Україні (ілюстративне фото: Freepik)

Нині День студента сприймається як свято жаги до знань та свято університетської юності. Адже студентство нерідко було активною рушійною силою до змін.