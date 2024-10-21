День справжніх емоцій та розкритих таємниць. Що обіцяє астрологічний прогноз на 21 жовтня

Прогноз астропогоди на 21 жовтня

Соловйова попередила про те, що в понеділок період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, буде несприятливим.

"Не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі. Обережно з новими ідеями та знайомствами. Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей", - зазначила астролог.

Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період, пояснила Соловйова, необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій.

Пригадайте, хто наводив вас на негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми. Цього дня можна відрізнити свої емоції від тих, які нав'язують вам сторонні.

Цього понеділка пильність допоможе уникнути неприємних ситуацій. Також необхідно очистити себе та своє житло, зміцнювати здоров'я.

Гороскоп на 21 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

21 жовтня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

Дехто вважає понеділок складним днем. До того ж Місяць буде у складному аспекті з Плутоном, планетою трансформації, ризиків, небезпеки та великих грошей.

Це, попередила астролог, може викликати прояви авторитарності, емоційної вибуховості, ревнощі, самовпевненості, нестриманості, при цьому зникає здатність йти на компроміси та пристосовуватися до обставин, які змінюються.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - резюмувала Соловйова.