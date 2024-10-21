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День правдивых эмоций и раскрытых тайн. Что обещает астрологический прогноз на 21 октября

Что нужно сделать 21 октября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

21 октября, в первый день этой недели, звезды и планеты окажутся в неблагоприятной фазе новых сделок и дел с деньгами. Впрочем, существуют цвета, которые принесут успех.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева составила прогноз на 21 октября и назвала главный цвет этого дня.

Прогноз астропогоды на 21 октября

Соловьева предупредила о том, что в понедельник период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской будет неблагоприятным.

"Не заключайте брак, не оформляйте соглашения, не занимайте деньги и не давайте в долг сами. Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Существует опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей", - отметила астролог.

Энергетика Луны способствует процессу нравственного очищения души и мыслей. В этот период, объяснила Соловьева, необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий.

Вспомните, кто приводил вас к негативным мнениям, и прекратите контакты с этими людьми. В этот день можно отличить свои эмоции от навязывающих вам посторонние.

В этот понедельник бдительность поможет избежать неприятных ситуаций. Также нужно очистить себя и свое жилье, укреплять здоровье.

Гороскоп на 21 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

21 октября - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

Некоторые считают понедельник сложным днем. К тому же Луна будет в сложном аспекте с Плутоном, планетой трансформации, рисков, опасностей и больших денег.

Это, предупредила астролог, может вызвать проявления авторитарности, эмоциональных взрывов, ревности, самоуверенности, несдержанности, при этом исчезает способность идти на компромиссы и приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам.

"Сбалансируйте Луную энергию белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - резюмировала Соловьева.

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