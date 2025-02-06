День спокус та обману. Астролог дала прогноз на сьогодні та сказала, що заборонено робити

У четвер, 6 лютого, не всі події можуть бути позитивними. Втім, якщо врахувати важливі поради, уникнути проблем цілком реально.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на 6 лютого та як уникнути невдач.

Прогноз астропогоди на 6 лютого

Соловйова попередила про те, що день може бути стресовим. Енергетика доби здатна негативно впливати на людей.

"Можливі страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам, провокаціям. Проявлені егоїзм та гординя можуть призвести до поганих наслідків", - радить астролог.

Не варто обманювати, давати волю негативу та бажанню сваритися. Подбайте про те, аби у вашому житті була рівновага, а в душі - гармонія.

"Трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею. Пробачайте тих, хто вас образив. Уважно ставтесь до інформації, яку отримаєте. Виконуйте будь-яку чорнову роботу", - наголосила експерт й додала, що від нових справ слід відмовитися.



Гороскоп на 6 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

6 лютого - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️.

Це, зазначила Соловйова, найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак може пощастити тим, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - розповіла астролог.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи та все, що пов'язано з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та тим, що має відношення до усього іноземного. Замість цього можна зосередитися на отриманні нових знань.