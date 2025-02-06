День соблазнов и обмана. Астролог дала прогноз на сегодня и сказала, что запрещено делать
В четверг, 6 февраля, не все события могут быть позитивными. Впрочем, если учесть важные советы, избежать проблем вполне реально.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что сулит прогноз на 6 февраля и как избежать неудач.
Прогноз астропогоды на 6 февраля
Соловьева предупредила о том, что день может быть стрессовым. Энергетика суток способна негативно влиять на людей.
"Возможны страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам, провокациям. Проявленные эгоизм и гордыня могут привести к плохим последствиям", - советует астролог.
Не стоит обманывать, давать волю негативу и желанию ссориться. Позаботьтесь о том, чтобы в вашей жизни было равновесие, а в душе - гармония.
"Трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой. Прощайте тех, кто вас обидел. Внимательно относитесь к информации, которую получите. Выполняйте любую черновую работу", - отметила эксперт и добавила, что от новых дел следует отказаться.
Гороскоп на 6 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)
Астролайфхаки на четверг
6 февраля - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️.
Это, отметила Соловьева, худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. Однако может повезти тем, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.
"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - рассказала астролог.
Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела и все, что связано с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и тем, что имеет отношение ко всему иностранному. Вместо этого можно сосредоточиться на получении новых знаний.
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