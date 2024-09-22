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День Сонця та зруйнованих планів. Які кольори принесуть проблеми 22 вересня

Що заборонено робити 22 вересня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що нам принесе цей день - неділя, 22 вересня. Виявилося, що деякі кольори можуть прикликати невдачі та підсилити енергію Сонця, яке опиниться у несприятливому положенні.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова склала астрологічний прогноз на 22 вересня й пояснила, від яких справ цього дня краще відмовитися.

Прогноз астропогоди на 22 вересня

Діє коридор затемнень. Важливі справи та рішення відкладіть на інший день. 

"Не перенапружуйте зір. Не бажано вживати м’ясні продукти. Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння", - розповіла Соловйова.

"У цей день можна легко відкинути усі сумніви, здійснити важливий крок та піднятися на більш високий ступінь розвитку. Долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство.  Це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу.  Можна очистити дім від бруду та паразитів", - додала вона.

Гороскоп на 22 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Які кольори принесуть невдачі цієї неділі

Окрім цього, 22 вересня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

Через загальний фон доби астролог не радить починати нові справи, які стосуються дії денного світила:

  • дозвілля з дітьми
  • різноманітні розважальні та азартні ігри
  • виступи перед аудиторією
  • романтичні пригоди. 

Можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Присвятіть годину-іншу своєму хобі та будь-якій творчості.

"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - радить астролог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що жовтень озолотить лише чотири знаки Зодіаку.

Окрім цього, нещодавно з'явився гороскоп на Осіннє рівнодення для всіх знаків Зодіаку.

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