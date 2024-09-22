RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День Солнца и разрушенных планов. Какие цвета принесут проблемы 22 сентября

Что запрещено делать 22 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что нам принесет этот день - воскресенье, 22 сентября. Оказалось, что некоторые цвета могут призвать неудачи и усилить энергию Солнца, которое окажется в неблагоприятном положении.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астрологический прогноз на 22 сентября и объяснила, от каких дел в этот день лучше отказаться.

Прогноз астропогоды на 22 сентября

Действует коридор затемнений. Важные дела и решения отложите на другой день.

"Не перенапрягайте зрение. Не желательно есть мясные продукты. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения", - рассказала Соловьева.

"В этот день можно легко отбросить все сомнения, осуществить важный шаг и подняться на более высокую степень развития. Преодолейте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода. Можно очистить дом от грязи и паразитов", - добавила она.

Гороскоп на 22 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Какие цвета принесут неудачи в это воскресенье

Кроме этого, 22 сентября - день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

Из-за общего фона суток астролог не советует начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила:

  • досуг с детьми
  • разнообразные развлекательные и азартные игры
  • выступления перед аудиторией
  • романтические приключения.

Можно посещать концерты, шоу, представления. Посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству.

"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнечник, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - советует астролог.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология