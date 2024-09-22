День Солнца и разрушенных планов. Какие цвета принесут проблемы 22 сентября

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что нам принесет этот день - воскресенье, 22 сентября. Оказалось, что некоторые цвета могут призвать неудачи и усилить энергию Солнца, которое окажется в неблагоприятном положении.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астрологический прогноз на 22 сентября и объяснила, от каких дел в этот день лучше отказаться.
Действует коридор затемнений. Важные дела и решения отложите на другой день.
"Не перенапрягайте зрение. Не желательно есть мясные продукты. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения", - рассказала Соловьева.
"В этот день можно легко отбросить все сомнения, осуществить важный шаг и подняться на более высокую степень развития. Преодолейте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода. Можно очистить дом от грязи и паразитов", - добавила она.
Гороскоп на 22 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Кроме этого, 22 сентября - день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.
Из-за общего фона суток астролог не советует начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила:
Можно посещать концерты, шоу, представления. Посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству.
"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнечник, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - советует астролог.
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