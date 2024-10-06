День Сонця та кардинальних змін. Астролог назвала три кольори, які принесуть невдачі 6 жовтня

Цієї неділі, 6 жовтня, настає день Сонця. Не всі плани можуть принести успіх, але в багатьох з'явиться шанс на зміни.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз на неділю й розповіла, які кольори можуть відлякати успіх.

Прогноз астропогоди на 6 жовтня

"Діє поєднання Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, з Чорним Місяцем", - розповіла Соловйова.

"Точним цей аспект був 3 жовтня. Але період до 6 жовтня включно не рекомендується для важливих справ у будь-якій сфері. Несприятливий час для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні", - додала вона.

Також астролог дала важливі поради на цю неділю:

не варто голодувати

не варто боятися відповідальності за інших людей

не можна бути в усамітненні

долайте негатив

пам'ятайте про зібраність і концентрацію уваги

6 жовтня - день обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань. Тому цієї неділі варто активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання.

"Творчий день, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті. Усе розпочате у цей день повинно отримати свою завершеність. Час для великих зусиль і колективної праці", - зазначила експерт.

Гороскоп на 6 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

6 жовтня - день Сонця. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітних розважальних та азартних ігор, виступів перед аудиторією, романтичних пригод.

Можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Присвятіть час своєму хобі та будь-якій творчості.

"Краще не використовувати в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та лева, не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами. Також не треба використовувати класичні символи Сонця", - порадила астролог.