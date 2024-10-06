День Солнца и кардинальных перемен. Астролог назвала три цвета, которые принесут неудачи 6 октября

В это воскресенье, 6 октября, наступает день Солнца. Не все планы могут принести успех, но у многих появится шанс на перемены.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на воскресенье и рассказала, какие цвета могут отпугнуть успех.

Прогноз астропогоды на 6 октября

"Действует сочетание Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, с Черной Луной", - рассказала Соловьева .

"Точным этот аспект был 3 октября. Но период до 6 октября включительно не рекомендуется для важных дел в какой-либо сфере. Неблагоприятное время для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской", - добавила она.

Также астролог дала важные советы на это воскресенье:

не стоит голодать

не стоит бояться ответственности за других людей

нельзя находиться в уединении

преодолейте негатив

помните о собранности и концентрации внимания

6 октября - день выбора цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Поэтому в это воскресенье следует активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения.

"Творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни. Все начатое в этот день должно получить свою завершенность. Время для больших усилий и коллективного труда", - отметила эксперт.

Гороскоп на 6 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

6 октября - день Солнца. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающихся действия дневного светила: досуга с детьми, разнообразных развлекательных и азартных игр, выступлений перед аудиторией, романтических приключений.

Можно посещать концерты, шоу, представления. Посвятите время своему хобби и любому творчеству.

"Лучше не использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и льва, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами. Также не нужно использовать классические символы Солнца", - посоветовала астролог.