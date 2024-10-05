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Карти Таро назвали 4 знаки Зодіаку, яким пощастить у неділю. На кого чекають сюрпризи

Субота 05 жовтня 2024 21:01
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Карти Таро назвали 4 знаки Зодіаку, яким пощастить у неділю. На кого чекають сюрпризи Яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Цієї неділі, 6 жовтня, представники чотирьох знаків Зодіаку можуть отримати несподівані подарунки від Всесвіту. Таро-гороскоп обіцяє їм великий успіх та зміни на краще.

Які знаки Зодіаку отримають шанс на щастя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Скорпіон

У неділю ви можете насолодитися гармонією. День буде спокійним, Всесвіт подарує вам можливість відпочити та розслабитися. І це допоможе не лише набратися нових сил. Після такого релаксу ви з легкістю підкорите поставлені перед собою цілі.

Риби

6 жовтня вам варто замислитися про серйозні досягнення. Настав час кинути виклик всім обставинам і проблемам. Карти Таро радять вам зарядитися енергією, яка допоможе вам здолати перешкоди та досягти бажаного.

Козоріг

Цього дня вас відвідає натхнення. Ви зможете поставити перед собою нові цілі, а також позбутися того, що не давало вам рухатися вперед. Обрубайте контакти з тими, хто намагається обрізати крила. Настав час почати брати все у свої руки, а Всесвіт вам допоможе, адже готує особливий сюрприз.

Діва

У неділю вам не варто відмовлятися від важливих справ, адже саме 6 жовтня у вас може з'явитись бажання підкорювати нові вершини. Діліться своїми думками з колегами та близькими, у команді з однодумцями у вас буде більше шансів на успіх.

До речі, раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку нереально пощастить у жовтні.

Крім цього, вже стало відомо, що гороскоп на 2025 рік обіцяє невдачі в коханні трьом знакам Зодіаку.

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