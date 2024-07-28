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День Сонця і провокацій. Астролог розповіла, що заборонено 28 липня

Астропрогноз на неділю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 28 липня. В день Сонця варто враховувати декілька важливих нюансів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, що треба зробити у неділю, а що - заборонено.

Головні поради на 28 липня 

Цього дня, попереджає астролог, настане несприятливий період для нових справ, важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. 

Саме тому враховуйте ці нюанси:

  • утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій
  • усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації
  • зробіть вдома прибирання
  • завершуйте поточні справи
  • не сидіть на одному місці та не лінуйтеся.

"Можливі прояви насилля, напади, пограбування та інші правопорушення. Стресовий період. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Це день самопожертви, терпіння, прийняття та прощення", - наголосила Соловйова.

Гороскоп на 28 липня (ілюстрація: freepik.com)

Астропрогноз на неділю - що треба зробити цього дня

28 липня настає день Сонця. І воно, зазначає астролог, відповідає за наше внутрішнє "Я", за наші свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров'я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності. 

"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - радить Соловйова.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди.  Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - додала вона.

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