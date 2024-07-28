День Солнца и провокаций. Астролог рассказала, что запрещено делать 28 июля

Астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 28 июля. В день Солнца следует учитывать несколько важных нюансов.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала, что нужно сделать в воскресенье, а что - запрещено.
В этот день, предупреждает астролог, наступит неблагоприятный период для новых дел, важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской.
Поэтому учитывайте эти нюансы:
"Возможны проявления насилия, нападения, ограбления и другие правонарушения. Стрессовый период. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях. Это день самопожертвования, терпения, принятия и прощения", - подчеркнула Соловьева.
Гороскоп на 28 июля (иллюстрация: freepik.com)
28 июля наступает день Солнца. И оно, отмечает астролог, отвечает за наше внутреннее "Я", за наше сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.
"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнечник, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - советует Соловьева.
"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - добавила она.
К слову, уже появился Таро-гороскоп на 28 июля.
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