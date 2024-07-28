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День Солнца и провокаций. Астролог рассказала, что запрещено делать 28 июля

Астропрогноз на воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 28 июля. В день Солнца следует учитывать несколько важных нюансов.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала, что нужно сделать в воскресенье, а что - запрещено.

Главные советы на 28 июля

В этот день, предупреждает астролог, наступит неблагоприятный период для новых дел, важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской.

Поэтому учитывайте эти нюансы:

  • воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций
  • все события проверяйте на соблазны и не поддавайтесь на провокации
  • сделайте дома уборку
  • завершайте текущие дела
  • не сидите на одном месте и не ленитесь.

"Возможны проявления насилия, нападения, ограбления и другие правонарушения. Стрессовый период. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях. Это день самопожертвования, терпения, принятия и прощения", - подчеркнула Соловьева.

Гороскоп на 28 июля (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогноз на воскресенье - что нужно сделать в этот день

28 июля наступает день Солнца. И оно, отмечает астролог, отвечает за наше внутреннее "Я", за наше сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнечник, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - советует Соловьева.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - добавила она.

К слову, уже появился Таро-гороскоп на 28 июля.

Кроме этого, ранее стало известно, что такое "Врата Льва" и когда начинается новый Планетарный год.

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