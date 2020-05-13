Православный календарь на июнь 2020: самые главные праздники Украины

Православный календарь на июнь 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Православный календарь на июнь 2020 для украинцев - в материале Styler

Православный церковный календарь на июнь 2020 для Украины не так богат событиями, но в этом месяце нас ждет Троица, а также начало важного поста. Какие еще важные религиозные события будут у украинцев в первый месяц лета - читайте в нашем материале.

6 июня - Родительская суббота, которая считается Вселенской. На этот день Православная церковь Украины, а также власти некоторых городов перенесли поминальные дни, отмененные из-за карантина. В этот день в церквях проводятся заупокойные службы, люди ходят на кладбища, чтобы почтить память своих родных. Принято украшать могилы на кладбищах свежими цветами. Родительские субботы 2020: когда еще можно сходить на кладбище

7 июня - День Святой Троицы. Этот великий праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. Он связан с сошествием Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Святая Троица символизирует собой единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-сына. В Украине этот день является выходным, поэтому следующий понедельник, 8 июня, будет нерабочим.

15 июня - начало Петровского поста (закончится 11 июля). Этот пост не является таким строгим, как Великий пост, церковный устав предписывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи. В субботу, воскресенье и на храмовые праздники разрешается употребление вина.

Православный календарь на июнь 2020 (фото: holiday.org.ua)

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