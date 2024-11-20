День без "рожевих окулярів". Що обіцяє астрологічний прогноз на 20 листопада і до чого слід готуватися

Цієї середи, 20 листопада, Місяць та Меркурій допоможуть здолати брехню, але це принесе ризики тим, хто не любить говорити неправду. Окрім цього, певні справи буде буквально приречено на успіх, але точно не всі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 20 листопада й розповіла, чим особливий цей день.

Прогноз астропогоди на 20 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Не реєструйте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі", - пояснила Соловйова.

Не плануйте на цей день важливі справи, перемовини, не витрачайте багато грошей, не з'ясовуйте стосунки.

"Обережно з новими ідеями та знайомствами. Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей. Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій", - розповіла астролог.

Цього дня згадайте, хто налаштовував вас на негатив. І якщо поруч з вами є люди, які підкидають вам погані думки, час із ними попрощатися.

У середу можна зрозуміти, хто і як намагався вам щось нав'язати. Астролог радить бути пильними, це допоможе уникнути неприємних ситуацій.

Гороскоп на 20 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

20 листопада - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Через це астролог радить відмовитися від зайвих балачок, пліток і дезінформації. Також слідкуйте за речами, аби ви їх не загубили.

"Можливі обман та шахрайство. Під час тіньового періоду ретро Меркурія можна повертатися до попередніх проектів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перескладати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, починати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - зазначила експерт.

Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього, або просто запалити свічки. Також можна їсти тверді сорти сиру. Окрім цього, буде доречним інтелектуальне дозвілля.