День без "розовых очков". Что обещает астрологический прогноз на 20 ноября и к чему стоит готовиться
В эту среду, 20 ноября, Луна и Меркурий помогут преодолеть вранье, но это принесет риски тем, кто не любит говорить ложь. Кроме того, определенные дела будут буквально обречены на успех, но точно не все.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 20 ноября и рассказала, чем особенный этот день.
Прогноз астропогоды на 20 ноября
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Не регистрируйте брак, не оформляйте сделки, не берите в долг деньги и не одалживайте сами", - пояснила Соловьева.
Не планируйте на этот день важные дела, переговоры, не тратьте много денег, не выясняйте отношения.
"Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Существует опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей. Энергетика Луны способствует процессу морального очищения души и мыслей. В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий", - рассказала астролог.
В этот день вспомните, кто настраивал вас на негатив. И если рядом с вами есть люди, которые подбрасывают вам плохие мысли, пора с ними попрощаться.
В среду можно понять, кто и как пытался вам что-то навязать. Астролог советует быть внимательными, это поможет избежать неприятных ситуаций.
Гороскоп на 20 ноября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на среду
20 ноября - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
Поэтому астролог советует отказаться от лишних разговоров, сплетен и дезинформации. Также следите за вещами, чтобы вы их не потеряли.
"Возможны обман и мошенничество. Во время теневого периода ретро Меркурия можно возвращаться к предыдущим проектам, возобновлять общение с бывшими знакомыми, передавать экзамены, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски потерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию. и исследовать разные ситуации", - отметила эксперт.
Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него, или просто зажечь свечи. Также можно есть твердые сорта сыра. Кроме этого, будет уместен интеллектуальный досуг.
Напомним, ранее стало известно, что гороскоп на декабрь обещает большое счастье трем знакам Зодиака.
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